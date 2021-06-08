الكاظمي: نجحنا في إبعاد شبح الحرب عن العراق

2021/06/08 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب، وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا....

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