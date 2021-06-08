سلسلة ملفات في لقاء جمع السفير الأميركي بالرئيس العراقي

2021/06/08 | 18:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة عنه.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة، ومختلف جوانب التنسيق المشترك القائمة بين البلدين".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث ايضاً سبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة عنه، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة، وتحترم السيادة العراقية، وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون في قضايا مكافحة الفساد و تمويل الإرهاب و كذلك حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي".

وتناول اللقاء بحسب البيان "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة".

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