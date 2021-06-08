ماكرون يتلقى صفعة على وجهه ... فيديو

2021/06/08 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شخصين بعد حادثة صفع تعرض لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونووقع الحادث أثناء تجوال ماكرون في بلدة بجنوب شرق فرنسا بحسب وسائل إعلام فرنسية.وأظهر مقطع الفيديو رجلا يرتدي قميصا أخضر اللون ونظارة وكمامه ويصرخ: "يسقط ماكرونيا"، قبل أن يقوم بصفع الرئيس الفرنسي، لكن سرعان ما تدخلت حاشية الرئيس الامنية لسحب المحتج على الأرض وإبعاد ماكرون.

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