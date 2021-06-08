العلاقات الخارجية النيابية: تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية عسكرية

2021/06/08 | 18:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت لجنة العلاقات الخارجية، إن تجريف أراضي الإقليم يمهد لبناء قواعد تركية، لافتة إلى أن أطنان الأخشاب التي قطعت سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق وبطرق غير قانونية.

تقول آلا طالباني إن تركيا تدعي أن هدفها مطاردة حزب العمال (PKK) ولكن بهذا الشكل ودون موافقات حكومة بغداد والإقليم يعد هذا خرقًا للسيادة

وذكرت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "تجريف الأراضي والبساتين من قبل تركيا فيه جانبان سياسي وبيئي، وفي كلا الجانبين خرق للدستور والمعاهدات واحترام حسن الجوار"، مبينة أن "أطنان الأخشاب التي قطعت سوف تؤثر على البيئة في إقليم كردستان والعراق وبطرق غير قانونية".

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وأشارت الى أن "هناك شهود عيان يؤكدون أن أطنان الأخشاب التي تقطع تؤخذ إلى تركيا عن طريق الشاحنات، وهذا خرق واضح للسيادة"، لافتة إلى أن "المعلومات تشير إلى أنها بداية لبناء قواعد عسكرية تركية".

وأوضحت أن "تركيا تدعي أن هدفها مطاردة حزب العمال (PKK) ولكن بهذا الشكل ودون موافقات حكومة بغداد والإقليم يعد هذا خرقًا للسيادة"، مشيرة إلى أن "تجريف الغابات والبساتين يعد جريمة إنسانية".

ودعت طالباني "الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف رسمي"، مؤكدة أن "لجنتها سوف تصدر بيانًا وموقفًا تجاه ذلك".

وعدّت حكومة إقليم كردستان، في الأول من حزيران/يونيو الحالي، قيام تركيا بقطع الأشجار في المناطق الحدودية التابعة للإقليم بـ"غير المقبول"، فيما طالبت بـ"احترام الأراضي العراقية".

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