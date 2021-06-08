"استخدم للتطوير الاستخباري".. إسرائيل تنشر تفاصيل جديدة عن قصف برج الجلاء بغزة

2021/06/08 | 18:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن حركة حماس استخدمت برج الجلاء في غزة للبحث والتطوير الاستخباري وتنفيذ أعمال تعرف باستخبارات الإشارات والحرب الإلكترونية.

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