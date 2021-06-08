معهد السلام الامريكي في العراق والشرق الاوسط: نعمل على تنظيم ورشات لتقارب وجهات النظر بين العشائر الايزيدية و العربية في مناطقهم

2021/06/08 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن الدكتور ايلي ابو عون مدير معهد السلام الامريكي في العراق والشرق الاوسط خلال لقائه يوزيره الهجرة ايفان فائق الجابرو عن خطة المعهد في مناطق الايزيدية لنشر السلام في هذه المناطق.وقال ابو عون ان “معهد السلام الامريكي في العراق والشرق الاوسط يعمل على تنظيم و عقد ورشات عمل منتصف الشهر الجاري …

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