الكاظمي: فعلنا ملف مكافحة الفساد بإلقاء القبض على كبار الفاسدين

2021/06/08 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمضي في طريق الإصلاح على الرغم من التحديات الكبيرة على حد قوله، مؤكدا أن حكومته تمكنت من إنقاذ العراق ماليا واقتصاديا.

وذكر الكاظمي في تصريحات خلال جلسة مجلس الوزراء أن حكومته وضعت أول خطة للإصلاح الاقتصادي في تاريخ العراق اضافة إلى التمهيد لجميع متطلبات الانتخابات، وفيما يخص مكافحة الفساد، قال رئيس الحكومة إن ملف مكافحة الفساد فُعِّل بإلقاء القبض على العشرات من كبار الفاسدين.

وأشار الكاظمي إلى أن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق من خلال مضيها بسياسات داخلية متزنة وعلاقات متوازنة مع الجيران والقوى الإقليمية والدولية.

وجدد الكاظمي تأكيده عدم امتلاكه مطامع في السلطة، قائلا إن وضع مصلحة العراق أولا ضربت مطامع الساعين للنيل من الحكومة وعملها، وانه لن يصغي لتلك الأصوات، وفقا للبيان الحكومي.

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