بافل طالباني والخنجر يبحثان حل المشاكل بين اقليم كوردستان وبغداد

2021/06/08 | 18:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مع خميس الخنجر رئيس تحالف العزم وعدد من القادة السنة البارزين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني، بحث المعوقات التي تقف امام العملية السياسية، الاقتصادية والامنية في اقليم كوردستان والعراق وتم تبادل وجهات النظر حول هذه المسألة.



وأكد الجانبان على تقوية وتوطيد العلاقات بين جميع الاطراف والقوميات والمكونات من أجل المعالجة الجذرية للمشاكل بين اقليم كوردستان والعراق.

وأوضح بافل طالباني قرار واستراتيجية الاتحاد الوطني، قائلا: ان الاتحاد الوطني مع لغة الحوار والتفاهم المشترك ويرحب بأية جهود تعمل على احياء روح الوئام والتعايش وتؤمن بالعمل المشترك.

الانتخابات المقبلة، كانت محور آخر للاجتماع، اذ بيّن وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني موقفه منها معلنا، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع اجراء الانتخابات في التوقيت المحدد له، وانه اعلم الاطراف كافة به.



ومن الضروري اجراء انتخابات نزيهة وشفافة واجراءه باشراف المجتمع الدولي بشكل بعيد عن التدخلات كافة.

PUKmedia

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