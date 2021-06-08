من أجل تحقيق الاستقرار .. الحلبوسي يؤكد على ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيدٍ من الجهود لدعم العراق

2021/06/08 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة بذل المجتمع الدولي المزيدٍ من الجهود لدعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، استقبل وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني دومينيك راب”، مبينا ان “اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والاقتصاد والاستثمار بين البلدين، وكذلك الدعم الدولي للانتخابات والظروف الإقليمية المحيطة بالعراق”.

واضاف البيان، “أكد اللقاء على أهمية الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لها، وتعزيز الأمن الانتخابي سواء للمرشح أو الناخب، فضلاً عن أهمية دور الرقابة الأممية لتعزيز ثقة الناخب بنتائج الانتخابات”، لافتا “كما بحث اللقاء أهمية الإصلاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار في العراق، مما يسهم في توفير فرص عملٍ للطاقات الشبابية والحدِّ من البطالة”.

وتابع “ناقش اللقاء أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا داعش الإرهابي ومحاربة التطرف، ودعم جهود الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم”.

وأكد رئيس البرلمان، خلال اللقاء، على “ضرورة بذل مزيدٍ من جهود المجتمع الدولي لدعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار”، داعياً الشركات البريطانية إلى “الاستثمار في العراق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي”.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، “التزام بلاده بدعم العراق حكومةً وشعباً، والتعاون في المجالات كافة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار”.

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