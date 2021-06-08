المتحدث باسم مجلس الوزراء: سيتم تطبيق قرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح

2021/06/08 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، انه سيتم تطبيق بعض القرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، انه “ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح”، مبينا ان “هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق وندعو المواطنين إلى التوجه لأخذها”.

واضاف ناظم، انه “سيتم تطبيق بعض القرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح”، لافتا الى ان “”مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لاصلاح القطاع المصرفي كما صوت على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة”.

وتابع ان “هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي والمؤسسات تستنزف خبراتها”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء قرر السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الاجراء اليوميين وسيتم توفير 6 الاف فرصة عمل للمهندسين في الشركات النفطية”.

واكد انه “تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين العراقية والصينية وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تاهيل مطار الناصرية، كما صوت مجلس الوزراء على توفير زيت الوقود الى دولة لبنان”.

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