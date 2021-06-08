2021/06/08 | 18:36 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 يونيو 2021 | 06:07 مساءً

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ناظم يكشف عن قرارات مهمة لمجلس الوزراء بينها تتعلق بدوام الموظفين والاجراء اليوميين

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي الاسبوعي: ستكون هناك قروض ميسرة لبناء المساكن لجميع الشرائح هناك مزيد من اللقاحات تأتي إلى العراق وندعو المواطنين إلى التوجه لأخذها سيتم تطبيق بعض القرارات تتعلق بدوام الموظفين في حال عدم اخذ اللقاح مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع خبراء مصرفيين محليين ودوليين لاصلاح القطاع المصرفي هناك مشاكل كثيرة في القطاع المصرفي العراقي والمؤسسات تستنزف خبراتها مجلس الوزراء صوت على تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ماء البدعة في البصرة مجلس الوزراء قرر السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الاجراء اليوميين سيتم توفير 6 الاف فرصة عمل للمهندسين في الشركات النفطية توقيع اتفاقية بين الحكومتين العراقية والصينية وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تاهيل مطار الناصرية مجلس الوزراء صوت على توفير زيت الوقود الى دولة لبنان

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