معايير اختيار مشرف المباراة

2021/06/08 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مسلم الركابي

يتسائل الكثير من المتابعين عن

المعايير الحقيقة لاختيار مشرف مباراة

كرة القدم والتي تعتمدها لجنة

المسابقات وكذلك لجنة الحكام في الهيئة

التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي ،

طبعاً ال

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