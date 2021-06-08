بالفيديو.. العراق والصين يوقعان عقداً لإعادة تأهيل مطار الناصرية الدولي

2021/06/08 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء،

مراسم توقيع العقد المبرم بين الحكومة

العراقية والحكومة الصينية لاعادة

تأهيل وانشاء مطار الناصرية الدولي.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس الوزراء

مصطفى الكاظمي.

حيث

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