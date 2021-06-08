"ميمي" يدخل تاريخ تصفيات كأس العالم ويحطم رقم "الساحر"

2021/06/08 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل مهاجم منتخبنا الوطني، مهند علي

كاظم، تاريخ التصفيات الآسيوية المؤهلة

إلى نهائيات كأس العالم، بتسجيله أسرع

هدف في مرمى المنتخب الكمبودي، في

اللقاء الذي جمعهما أمس الاثنين.

وسجل مهند علي كاظم "ميمي

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