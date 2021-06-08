الكاظمي يعتبر هذه الخطوة مهمة في تنفيذ الإنتخابات!

2021/06/08 | 19:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الإنتخابات....

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