وكيل وزارة الثقافة يخاطب الكاظمي وناظم بشأن ’حقوق’ الموظفين ورواتبهم ’المتدنية’ (وثيقة)

2021/06/08 | 19:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب وكيل وزارة الثقافة، الثلاثاء، رئاسة الوزراء والوزير، بالاستجابة لمطالب منتسبي الوزارة برفع أجورهم المتدنية ومنحهم المخصصات والحوافز وقطع الأراضي وتثبيت المتعاقدين منهم لسنين طويلة وإطلاق العلاوات والترفيعات بأثر رجعي.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (8 حزيران 2021)، فإن وكيل الوزارة جابر الجابري خاطب الوزير الحالي ورئاسة الوزراء للتدخل وإنصاف منتسبي وزارة الثقافة وإيلائهم العناية الخاصة بتلبية مطالبهم في رفع أجورهم المتدنية ومنحهم المخصصات والحوافز وقطع الأراضي وتثبيت المتعاقدين منهم السنين طويلة وإطلاق العلاوات والترفيعات بأثر رجعي لكي يشعروا باهتمام حكومتهم بحضارتها وثقافتها وحفظها لكراماتهم وصيانة حقوقهم".

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