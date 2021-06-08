الإعلام الرقمي يكشف تفاصيل توقف مواقع صحف عالمية وحكومات

2021/06/08 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مركز الاعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل توقف مواقع صحف عالمية وحكومات عدة حول العالم.

وقال المركز في بيان صحفي، إنه “حدث اكبر انقطاع في شبكة الويب، حيث سبب توقفاً في مواقع صحف عالمية ووسائل اعلام ابرزها نيويورك تايمز وبلومبيرج وفاينشل تايمز ومواقع حكومية ومواقع ومنصات مختلفة حول العالم”.

واضاف المركز أن “منصات امازون وريدت وتويش شملها الانقطاع عن الخدمة، حيث تعطلت الخوادم المستضيفة لهذه المواقع، ولحد الان لم يُعرف سببه الرئيسي حتى الان”.

وكانت وكالة “رويترز” أفادت، اليوم الثلاثاء، بتعطل عدد من المواقع الإخبارية العالمية على الإنترنت من بينها موقع جريدة الغارديان البريطانية.

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