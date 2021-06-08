علاوي محذرا: ستزداد وتكبُر سطوة عصابات الارهاب والسلاح المنفلت في هذه الحالة

2021/06/08 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، من خطورة الاستغناء عن المحكمة الجنائية الدولية، في زيادة سطوة عصابات الارهاب والسلاح المنفلت.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر، انه “من مصلحة العراق والدول الاخرى اليوم عدم الاستغناء عن المحكمة الجنائية الدولية ودعم دورها في إعمال مبدأ المحاسبة للمتورطين بجرائم الاغتيال”.

واضاف “بغير ذلك، فان الرادع لعصابات الارهاب والسلاح المنفلت سيبقى غائباً وستزداد وتكبُر سطوة تلك العصابات على حساب أمن واستقرار العراق والدول الاخرى”.

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