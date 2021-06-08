العراق وأمريكا يناقشان الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية المنبثقة عنه

2021/06/08 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، آفاق التعاون في سياق الحوار

الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة

عنه.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في

بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"صالح، استقبل اليوم

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