2021/06/08 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم

الثلاثاء، عن اطلاق تسديد كامل مستحقات

الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي

الحنطة لعام 2020 في جميع مناطق البلاد .

وقال الجبوري، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: اطلاق صرف كامل مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب لموسم 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: اطلاق صرف كامل مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب لموسم 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).