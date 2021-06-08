2021/06/08 | 19:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد: هناك جملة من المشاريع ستنطلق بثماني محلات سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد: هناك جملة من المشاريع ستنطلق بثماني محلات سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).