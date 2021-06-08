2021/06/08 | 19:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب وكيل وزارة الثقافة، الثلاثاء، رئاسة الوزراء والوزير، اليوم الثلاثاء، بالاستجابة لمطالب منتسبي الوزارة برفع أجورهم المتدنية ومنحهم المخصصات والحوافز وقطع الأراضي وتثبيت المتعاقدين منهم لسنين طويلة وإطلاق العلاوات والترفيعات بأثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الثقافة تطالب برفع رواتب منتسبيها وتثبيت المتعاقدين المركز الخبري الوطني.

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