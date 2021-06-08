شرطة بغداد تلقي القبض شخصين أحدهما بقضية نزاهة

2021/06/08 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين احدهما وفق قضايا تتعلق بالنزاهة.

وقالت شرطة بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا في سيطرة الانتصار القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت أنه تم اعتقال "متهم اخر مطلوب وفق احكام المادة 298 والمطلوب الى هيئة النزاهة".

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