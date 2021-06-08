2021/06/08 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلقت وزارة الزراعة، الثلاثاء، حملة المكافحة الجوية لحشرتي "الدوباس والحميرة" في محافظة النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، "انطلقت في محافظة النجف حملة المكافحة الجوية لحشرتي الحميرة والدوباس على اشجار النخيل باستخدام الطائرات و بحضور مستشار وزير الزراعة الاستاذ رائد الحداد والنائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي ورئيس قسم المكافحة في دائرة وقاية المزروعات سلام عباس و هاشم الزهيري مسؤول قسم النحل ، ومدير زراعة المحافظة منعم شهيد الفتلاوي ومدير ناحية الحيدرية احمد الياسري".

وأضافت ان "كوادر الوزارة الفنية في دائرة وقاية المزروعات وقسم الوقاية في مديرية الزراعة بالمكافحة الجوية باشرت في ناحية الحيدرية بميد (فلاش ).

و أشار البيان إلى أن "الحملة ستشمل مناطق اخرى يتم مكافحتها وفق المسح الميداني الذي شخصت من خلاله كوادر الوقاية بؤر الاصابة في بساتين النخيل والتي تقدر ب١٣ الف دونم سيكافح منها ١٠ الاف دونم جويا اما الباقي سيكافح بالرش الارضي".

ولفت إلى ان " قسم وقاية المزروعات مستمر بعمليات المكافحة الارضية لاشجار النخيل باستخدام المرشات الارضية في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تباشر بحملة المكافحة الجوية لحشرتين ضارتين بأشجار النخيل في النجف (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تباشر بحملة المكافحة الجوية لحشرتين ضارتين بأشجار النخيل في النجف (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).