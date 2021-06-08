ضبط كميات كبيرة من الـ C4 وعبوات ناسفة جنوبي العراق

2021/06/08 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ضبط ٢٥ كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط (٤) عبوات و (٢٥) كيلو غرام من مادة C4 و (٢٠ ) لتر من المواد التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة في قضاء المجر بمحافظة ميسان".

وأشار البيان إلى، أنه "تم رفع المواد من قبل خبير مكافحة المتفجرات".

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