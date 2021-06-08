شرطة ميسان تقبض على 33 متهماً بقضايا جنائية مختلفة

2021/06/08 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أن "مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين بقضايا الإرهاب، والتهديد، والإيذاء العمد، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والبالغ عددهم 33 متهما".

واضافت انه "تم توقيفهم أصوليا تمهيداً لمحاكمتهم ونيل جزاءهم العادل" .

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