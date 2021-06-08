شرطة بغداد تعلن اعتقال مطلوبين احدهما وفق قضايا نزاهة

2021/06/08 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين احدهما وفق قضايا تتعلق بالنزاهة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا في سيطرة الانتصار القت مفارز السيطرة القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".

وأضافت أنه تم اعتقال "متهم اخر مطلوب وفق احكام المادة ٢٩٨ والمطلوب الى هيئة النزاهة".

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