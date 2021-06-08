2021/06/08 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت 88 جمعية نسائية ومنظمة غير حكومية في تركيا دعوات لتنظيم "لقاء نسائي عظيم" في مدينة إسطنبول في التاسع عشر من يونيو الحالي، وذلك رفضا للقرار الأخير الذي أصدره الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقضى بالانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. "لقاء نسائي عظيم" رفضا لقرار "الرجل الواحد" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. "لقاء نسائي عظيم" رفضا لقرار "الرجل الواحد" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).