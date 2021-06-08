2021/06/08 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، من ضبط 25 كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في محافظة ميسان.وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه” من خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 25 كغم من مادة الـ C4 وعبوات ناسفة في ميسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 25 كغم من مادة الـ C4 وعبوات ناسفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 25 كغم من مادة الـ C4 وعبوات ناسفة في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).