الحلبوسي وراب يشددان على ضرورة أن تحظى الانتخابات برقابة أممية ودولية

2021/06/08 | 20:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على ضرورة أن تحظى الانتخابات المقبلة برقابة أممية ودولية لتعزيز ثقة الناخب بنتائجها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والاقتصاد والاستثمار بين البلدين، وكذلك الدعم الدولي للانتخابات والظروف الإقليمية المحيطة بالعراق.

كما ناقش اللقاء أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا داعش ومحاربة التطرف، ودعم جهود الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم.

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