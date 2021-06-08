شيخ جنكي: لن ندعم أي قتال يُسفك فيه الدم الكوردي على يد الكورد

2021/06/08 | 20:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الثلاثاء 8/6/2021 في قلاجوالان مع جميع القادة والرتب والوية القيادة العامة لقوات بيشمركة كوردستان.

وجرى خلال الاجتماع، بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والقيادي للاتحاد الوطني، بحث اخر التطورات في اقليم كوردستان والعراق وخطوات توحيد قوات البيشمركة والوضع الامني.

واشار الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي خلال الاجتماع الى قرار وسياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني الجديدة بعد انعقاد المؤتمر التجددي على صعيد اقليم كوردستان وبغداد والذي اجرى خطوات كبيرة ويتعامل بشكل واقعي وحكيم مع المسائل آخذاً بنظر الاعتبار المصالح العليا لشعبنا، لاسيما مسألة المشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية، مضيفا انه تم التاكيد مراراً على ضرورة التوصل الى اتفاق، ولهذا الغرض عقدنا العديد من الاجتماعات المهمة والمثمرة في العاصمة بغداد مع القوى والأطراف السياسية العراقية وكذلك الأطراف الحكومية لحل المشاكل العالقة وفق الدستور الاتحادي في سبيل توفير المستحقات المالية ورواتب موظفي اقليم كوردستان وتحسين معيشة المواطنين وحل مشكلة كركوك والمناطق المستقطعة من الاقليم.

وحول الوضع الامني في اقليم كوردستان، اكد شيخ جنكي "اننا ضد إقتتال الإخوة، وكذلك ندين جميع الأطراف التي تريد ان تضع أمن واستقرار كوردستان في خطر، ولن نشارك أو ندعم وبأي شكل من الأشكال، أي قتال يُسفك فيه الدم الكوردي على يد الكورد".

وفي محور آخر من الاجتماع، تحدث الرئيس المشترك عن مشروع الإصلاح وتوحيد قوات بيشمركة كوردستان، مجددا تأكيد الاتحاد الوطني الكوردستاني لتوحيد قوات البيشمركة وإيجاد قوة وحيدة وطنية مسلحة ومدربة تعمل على حماية ارض وشعب كوردستان، معربا عن شكره للقادة العسكريين الذين خطوا خطوات مهمة من أجل هذا الغرض.

كما اكد شيخ جنكي على التعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة من اجل استمرار القيام بالعمليات المشتركة في المنطقات التي تحتوي على ثغرات أمنية في سبيل القضاء على الخلايا النائمة لمسلحي داعش.

وبشان الانتخابات المبكرة في العراق، أكد الرئيس المشترك، ضرورة وحدة الخطاب لتقوية مكانة الكورد في بغداد، معتبرا تشكيل قائمة تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، بالمكسب الكبير للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي ووحدة الصف الوطني، آملين ان تجتمع الأطراف الكوردية كافة تحت مظلة هذه القائمة ليمثلوا الكورد بشكل حقيقي ويعملوا على تقوية موقع اقليم كوردستان.

PUKmedia

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