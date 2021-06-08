شيخ جنكي: لن ندعم أي قتال يُسفك فيه الدم الكوردي على يد الكورد

وجرى خلال الاجتماع، بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي والقيادي للاتحاد الوطني، بحث اخر التطورات في اقليم كوردستان والعراق وخطوات توحيد قوات البيشمركة والوضع الامني.
واشار الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي خلال الاجتماع الى قرار وسياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني الجديدة بعد انعقاد المؤتمر التجددي على صعيد اقليم كوردستان وبغداد والذي اجرى خطوات كبيرة ويتعامل بشكل واقعي وحكيم مع المسائل آخذاً بنظر الاعتبار المصالح العليا لشعبنا، لاسيما مسألة المشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية، مضيفا انه تم التاكيد مراراً على ضرورة التوصل الى اتفاق، ولهذا الغرض عقدنا العديد من الاجتماعات المهمة والمثمرة في العاصمة بغداد مع القوى والأطراف السياسية العراقية وكذلك الأطراف الحكومية لحل المشاكل العالقة وفق الدستور الاتحادي في سبيل توفير المستحقات المالية ورواتب موظفي اقليم كوردستان وتحسين معيشة المواطنين وحل مشكلة كركوك والمناطق المستقطعة من الاقليم.
وحول الوضع الامني في اقليم كوردستان، اكد شيخ جنكي "اننا ضد إقتتال الإخوة، وكذلك ندين جميع الأطراف التي تريد ان تضع أمن واستقرار كوردستان في خطر، ولن نشارك أو ندعم وبأي شكل من الأشكال، أي قتال يُسفك فيه الدم الكوردي على يد الكورد".
وفي محور آخر من الاجتماع، تحدث الرئيس المشترك عن مشروع الإصلاح وتوحيد قوات بيشمركة كوردستان، مجددا تأكيد الاتحاد الوطني الكوردستاني لتوحيد قوات البيشمركة وإيجاد قوة وحيدة وطنية مسلحة ومدربة تعمل على حماية ارض وشعب كوردستان، معربا عن شكره للقادة العسكريين الذين خطوا خطوات مهمة من أجل هذا الغرض.
كما اكد شيخ جنكي على التعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة من اجل استمرار القيام بالعمليات المشتركة في المنطقات التي تحتوي على ثغرات أمنية في سبيل القضاء على الخلايا النائمة لمسلحي داعش.
وبشان الانتخابات المبكرة في العراق، أكد الرئيس المشترك، ضرورة وحدة الخطاب لتقوية مكانة الكورد في بغداد، معتبرا تشكيل قائمة تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، بالمكسب الكبير للدفاع عن حقوق الشعب الكوردي ووحدة الصف الوطني، آملين ان تجتمع الأطراف الكوردية كافة تحت مظلة هذه القائمة ليمثلوا الكورد بشكل حقيقي ويعملوا على تقوية موقع اقليم كوردستان.
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