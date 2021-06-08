الاستخبارات تضبط 25 كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في ميسان

2021/06/08 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، ضبط 25 كغم من مادة C4 وعبوات ناسفة في ميسان، من قبل وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية.

وقالت الخلية في بيان صحفي، أنه “من خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط 4 عبوات و25 كيلو غراما من مادة C4 و20 لتراً من المواد التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة في قضاء المجر بمحافظة ميسان، جرى رفعها من قبل خبير مكافحة المتفجرات”.

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