القبض على 33 متهماً بقضايا جنائية مختلفة

2021/06/08 | 20:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، أن “مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين بقضايا الإرهاب، والتهديد، والإيذاء العمد، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والبالغ عددهم 33 متهما”.

واضافت انه “تم توقيفهم أصوليا تمهيداً لمحاكمتهم ونيل جزاءهم العادل” .

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