2021/06/08 | 20:12 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 يونيو 2021 | 07:45 مساءً

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الزراعة تستنفر طائراتها لمحاربة حشرة في النجف الاشرف

انطلقت في محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، حملة المكافحة الجوية لحشرتي الحميرة والدوباس على اشجار النخيل باستخدام الطائرات.



وأكدت الوزارة عن مباشرة الكوادر الفنية في دائرة وقاية المزروعات وقسم الوقاية في مديرية الزراعة بالمكافحة الجوية في ناحية الحيدرية بميد (فلاش ).



و أضافت الوزارة أن الحملة ستشمل مناطق اخرى يتم مكافحتها وفق المسح الميداني الذي شخصت من خلاله كوادر الوقاية بؤر الاصابة في بساتين النخيل والتي تقدر ب١٣ الف دونم سيكافح منها ١٠ الاف دونم جويا اما الباقي سيكافح بالرش الارضي .



يذكر أن قسم وقاية المزروعات مستمر بعمليات المكافحة الارضية لاشجار النخيل باستخدام المرشات الارضية في عموم المحافظة .

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