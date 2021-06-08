بعد ان اثار الجدل.. قرار جديد بشأن صرف 400 مليون دينار لوكيل وزير ​

2021/06/08 | 20:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، طيف سامي، الثلاثاء، بالغاء قرار صرف رواتب وكيل وزارة النقل سلمان البهادلي.

جاء ذلك في وثيقة حصل موقع NRT على نسخة منها اليوم، (8 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق كشفت وثيقة حصل عليها NRT عربية، عن صرف مخصصات لوكيل وزير النقل سلمان صدام جاسم بقيمة 400 مليون دينار عراقي.

وبحسب الوثيقة، ان "المخصصات صرفت استنادا الى موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، موضحة ان "المبلغ قيد دينا على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك العراقي المركزي بالرقم (7009)".

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