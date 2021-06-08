2021/06/08 | 20:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، دخول 160 طناً من الأوكسجين قادمة من الكويت.وقالت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم “تسهيل دخول (8) صهريج محملة بـ (160 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق: دخول 160 طناً من الاوكسجين قادمة من الكويت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: دخول 160 طناً من الاوكسجين قادمة من الكويت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: دخول 160 طناً من الاوكسجين قادمة من الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).