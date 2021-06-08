القبض على 9 مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب بقضية

2021/06/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على تسعة مطلوبين بقضايا الارهاب في المحافظة اثر شجار عشائري في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على اثر مشاجرة عشائرية في قضاء الشطرة تم تشكيل فريق عمل باشراف مدير القسم مع خيرة ضباط القسم وعدد من المنتسبين وبدعم من دوريات فوج الطوارئ الرابع، حيث تم دهم المتهمين في عمليه نوعية اسفرت عن القبض على (4) متهمين وفق للماده 4 من قانون مكافحة الارهاب (الدكه العشائرية)"

وأشار البيان إلى "تنفيذ عملية اخرى شملت تفتيش المنازل والبحث عن متهمين اخرين في ذات المشاجرة وتم ضبط سلاح كلاشنكوف مع مسدس نوع (8) مع علبة عتاد وشريط bkc فارغتين".

وبحسب البيان "تم القبض على (5) متهمين ليصبح المجموع (9) متهمين وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب احيلوا الى جهات الاختصاص اصوليا للتحقيق باسباب الحادث".

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