البيشمركة تدعو بغداد الى زيادة اعداد قوات حرس الحدود في الاقليم

2021/06/08 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان سعيد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن ملف الحدود العراقية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية.

وقال مصطفى في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مايجري من أوضاع خطيرة واعتداءات على البيشمركة من قبل حزب العمال، في ظل استمرار التوغل التركي، يحتاج الى موقف صارم من قبل الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "مسك الحدود من واجبات السلطة الاتحادية وتحديدا قوات حرس الحدود، مشيرا الى عدم ممانعة البيشمركة من تدخل بغداد لإيقاف الاعتداءات التي تطال قوات البيشمركة بشكل يومي وحماية المدنيين".

وأشار إلى أن "هناك قوات من حرس الحدود، ولكن حتى هؤلاء لم يسلموا من اعتداءات حزب العمال، ويجب تفعيل دورهم بشكل أكبر".

هذا وكان وفدا من لجنة الأمن والدفاع النيابية قد زار محافظة دهوك اليوم وتحديدا القرى الحدودية مع تركيا للأطلاع على الأوضاع الأمنية هناك، فيما اقترح الوفد زيادة قوات حرس الحدود للسيطرة على الأوضاع وإنهاء التوتر.

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