2021/06/08 | 20:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعداد / نينا / ابدى عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم ، اليوم الثلاثاء ، استغرابه من إستخدام بعض القوى المشاركة في المشهد السياسي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي كما تستخدمه القوى المعارضة لمجرد استعطاف الجمهور قبل الانتخابات ، موضحاً في الوقت ذاته إن الدول لا تبنى بتصفية الحسابات وإنما بتراكم الخبرة والتجارب.وقال حبيب في بيان :” أن تقوم أطراف معارضة أو متضررة مما حصل بعد عام ٢٠٠٣ ، بتوظيف السوشيال ميديا بتسفيه أو طمس أو التغطية على كل ماهو إيجابي فهذا قد يكون أمراً طبيعياً، ولكن ان تمارس قوى هي جزء من المشهد السياسي ومستفيدة منه نفس ما يقوم به المعادون لمجرد أن لديهم خلافات مع هذا الطرف او ذاك، أو من أجل استدرار عطف الجمهور قبيل الانتخابات فهذا في الواقع امر محزن وفي غاية السلبية ".وأكد حبيب :" ان الدول لا تبنى بتصفية الحسابات إنما بتراكم الخبرة والتجارب الناجحة اياً كان من يقوم بها طالما تصب في صالح المجتمع "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبيب : توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لاغراض التسقيط امر مؤسف .. والدول لا تبنى بتصفية الحسابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حبيب : توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لاغراض التسقيط امر مؤسف .. والدول لا تبنى بتصفية الحسابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).