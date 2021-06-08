الفياض وطالباني يبحثان الانتخابات والتعاون الأمني المشترك

2021/06/08 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية صالح الفياض، اليوم الثلاثاء، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ضرورة إجراء الانتخابات في مو...

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