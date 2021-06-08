مسؤول إيراني: توريد شحنات مواد غذائية عبر الأرصدة المجمدة بالعراق

2021/06/08 | 20:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، توريد شحنات مواد غذائية عبر تغطية من أرصدة ايران المجمدة بالعراق....

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