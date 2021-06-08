الكاظمي يتحدث عن التقييم السنوي لعمل حكومته: ورثنا ’أثقل تركة’ (فيديو)

2021/06/08 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن الحكومة العراقية الحالية ورثت "أثقل تركة" منذ عام 2003.

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جاء ذلك خلال حديث الكاظمي، (8 حزيران 2021)، في جلسة مجلس الوزراء حول التقرير السنوي لتقييم الحكومة خلال جلسة المجلس الوزراء.

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