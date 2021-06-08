القبض على أربعة متهمين بقضايا إرهابية في كركوك (صور)

2021/06/08 | 20:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة متميزة من قبل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومن خلال شعبة استخبارات الفرقة 8 ، تم القاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب من خلال مداهمة مكان تواجدهم في مناطق متفرقة".

وأشار البيان إلى، أنه "تم القبض على اثنين منهم في احدى المزارع في ناحية شوان ومتهم في منطقة تركلان اما الاخير تم القاء القبض عليه اثناء محاولته التسلل الى محافظة كركوك في سيطرة التون كوبري، تم تسليمهم الى الجهات المختصة اصوليا".

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