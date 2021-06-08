2021/06/08 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بقرار المحكمة الدولية سجن راتكو ملاديتش، قائد جيش صرب البوسنة السابق، مدى الحياة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترحب بقرار المحكمة الدولية تأكيد سجن ملاديتش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترحب بقرار المحكمة الدولية تأكيد سجن ملاديتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).