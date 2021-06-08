2021/06/08 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة بجنوب إفريقيا حكما بالسجن 7 سنوات على أشيش لاتا رامجوبين حفيدة زعيم النضال من أجل الحرية في الهند المهاتما غاندي، بعد إدانتها باحتيال وتزوير بقيمة 456600 دولار.وأشيش لاتا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في قضية نصب وتزوير..



سجن حفيدة “المهاتما غاندي” 7 سنوات المركز الخبري الوطني.

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