2021/06/08 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة في أول تغريدة له بعد واقعة “الصفعة”، تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تماما الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل، ووجه الشكر للمزارعين.وخلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، في وقت سابق الثلاثاء.ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون يتلقى “صفعة تاريخية” خلال “الجولة المشؤومة” (فيديو) first appeared on النور نيوز.

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