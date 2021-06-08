التجديد الديني، في المعنى والتاريخ. مقاربات الأصوليين والإصلاحيين - احسان طالب

2021/06/08 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احسان_طالب معنى المفهوم : قدمُ النصِ وحداثتهمقاربات الأصوليين والإصلاحيين:في مقاربة مباشرة مجردة للمفهوم لا يقبل الدين التجديد، فالسمة الغالبة له الثبات والإطلاق، فمن حيث هو مراد الديّان من العباد هو نهائي لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول، فالإرادة الإلهية نهائية تتصف بالكمال والتمام، من هنا كانت رؤيتها تتجاوز الزمان ولا تحد بمكان، فالنص الديني الأصيل لا يبلى ولا يعتق، خالد في جوهره وكينونته، ......





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