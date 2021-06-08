حديثٌ عن اللغاتِ و اللهجاتِ ... - طارق حجي

2021/06/08 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_حجي حبي للغاتِوإهتمامي بها هما فى طليعةِ أولوياتي الثقافيةِ.



فمنذ صغريبدأ شغفي باللغةِ من شتى الجوانبِ.



ومن هذه الجوانبِ : الصوتيات.ومنذ أيام عثرتُ على دفترٍ قديمٍ يرجع لسنةِ 1970وفيه هذه الملاحظات : معظمُ المصريين ينطقون السين وكأنها صادٌ(مثال : مدينة أسوان).والقاف عندهم أقرب لل كاف ! أما حروف الثاء و الظاء

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