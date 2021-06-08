مستقبل المراكز الثقافية والاجتماعية والمكتبات فى عصر العولمة الجديدة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/08 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد مع جائحة كورونا يعتقد بعض المفكرين أن العالم يمر بمرحلة جديدة من العولمة يسميها البعض العولمة الثانية (الأولى منذ مطلع التسعينيات حتى نهاية عام 2019) وهى العولمة التى أصبح فيها العالم ذا قطبين بين الولايات المتحدة والصين وربما تستمر تلك المرحلة بصورة انتقالية حتى عام 2049 وهو العام المتوقع للقطب الواحد الصينى.



والعولمة بصورتها المبسطة تعنى " تبادل وانتشار المنتجات والثقافات والتكنولوجيات والمعلوما ......





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