كركوك.. اعتقال 4 ارهابيين

2021/06/08 | 21:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بالارهاب في محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة متميزة من قبل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومن خلال شعبة استخبارات الفرقة 8 ، تم القاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت: ان" العملية القبض كانت من خلال مداهمة مكان تواجدهم في مناطق متفرقة، حيث تم القبض على اثنين منهم في احدى المزارع في ناحية شوان ومتهم في منطقة تركلان اما الاخير تم القاء القبض عليه اثناء محاولته التسلل الى محافظة كركوك في سيطرة التون كوبري"، مؤكدة انه تم " تسليمهم الى الجهات المختصة اصوليا".

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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